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<a href="https://33live.ru/novosti/03-06-2019-zavershen-priem-zayavok-na-konkurs-po-vyboru-zhivopisnyx-eskizov-mozaichnyx-panno-dlya-oformleniya-xrama-v-tushine.html" target="_blank">Завершен прием заявок на конкурс по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине</a> - В субботу, 1 июня, завершилась регистрация участников на конкурс по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира – Патриаршего подворья в Тушине города Москвы. За победу в конкурсе будут бороться художники и творческие коллективы из разных регионов России.