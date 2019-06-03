Бразильский Атлетико Паранаэнсе отказался продавать Зениту защитника Ренана Лоди. Чемпионы России были готовы заплатить за 21-летнего футболиста 20 миллионов евро.

Бразильский "Атлетико Паранаэнсе" отказался продавать "Зениту" защитника Ренана Лоди. Чемпионы России были готовы заплатить за 21-летнего футболиста 20 миллионов евро."Атлетико Паранаэнсе" готов отпустить футболиста в "Зенит", если петербуржцы предложат 25 миллионов. "Зенит" взял время на размышление. Ранее бразильский клуб отклонил предложение мадридского "Атлетико", который был готов купить Ренана за 15 миллионов.В прошлом сезоне Ренан Лоди сыграл за "Атлетико Паранаэнсе" 21 матч и забил 2 мяча. Футболист входит в молодежную сборную Бразилии.