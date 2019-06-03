В основном у граждан возникли вопросы в сфере здравоохранения, образования и ЖКХ

В основном у граждан возникли вопросы в сфере здравоохранения, образования и ЖКХРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский совершил рабочую поездку по Александровскому району. Его сопровождал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.Владимир Жириновский и Владимир Сипягин общались с местными жителями. Люди пожаловались на проблемы, которые не решаются годами. В основном у граждан возникли вопросы в сфере здравоохранения, образования и ЖКХ.Задача, которую поставили перед собой лидер фракции ЛДПР и губернатор - услышать каждого, кто пришел на встречу. Для людей - это хорошая возможность решить давно назревшие проблемы. Мероприятия с участием высоких гостей собрали в каждом городе больше 200 человек.В своем обращении Владимир Жириновский напомнил, что область досталась Владимиру Сипягину с огромным потенциалом, но не без проблем. Он пообещал всячески содействовать процветанию региона и неоднократно подчеркнул, что искренне поддерживает каждого жителя.