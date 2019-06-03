Мужчина хотел сбыть наркотики путем организации «тайников-закладок»

Мужчина хотел сбыть наркотики путем организации «тайников-закладок»Жителя Александровского района обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Оперативники изъяли у мужчины полимерный сверток с порошкообразным содержимым. Экспертиза показала, что в свёртке находился героин, массой 58,92 грамма.Задержанный хотел сбыть наркотики на территории района путем организации «тайников-закладок».Расследование уголовного дела продолжается. Мужчину заключили под стражу.