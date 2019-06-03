На своей личной странице он выложил запрещенную музыкальную композицию
На своей личной странице он выложил запрещенную музыкальную композицию
Прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии экстремисткой деятельности.
Житель Вязников в середине 2016 года в социальной сети «Одноклассники» на своей личной странице выложил музыкальную композицию, которая внесена в Федеральный список экстремистских материалов.
Прокуратурой возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Мужчину оштрафовали.