На своей личной странице он выложил запрещенную музыкальную композицию

На своей личной странице он выложил запрещенную музыкальную композициюПрокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии экстремисткой деятельности.Житель Вязников в середине 2016 года в социальной сети «Одноклассники» на своей личной странице выложил музыкальную композицию, которая внесена в Федеральный список экстремистских материалов.Прокуратурой возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Мужчину оштрафовали.