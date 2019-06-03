Знаменитый певец Дима Билан сделал заявление о страшном переломе. Слова исполнителя взбудоражили поклонников.

Знаменитый певец Дима Билан сделал заявление о страшном переломе. Слова исполнителя взбудоражили поклонников.Популярный артист не перестает высказываться о травме на своей странице в социальной сети Instagram. Он очень рад, что ему наконец удалось излечиться: похоже, последствия жуткого перелома его уже почти не тревожат."Красота ,когда наконец то можешь ходить прямо, ровно и 2 мя ногами ! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) – отметил Дима Билан. Поклонники бурно отреагировали на его заявление.Высказалась под снимком даже певица Саша Савельева. "Слава Богу все хорошо", – воскликнула она. "Наследственность и ваше огромное желание быстрее выздороветь ускорили процесс срастания!" – считает один из поклонников."Как это дорого и как много значит – просто ходить прямо, ровно и двумя ногами!" – радуется другой.Напомним, что Дима Билан сломал ногу во время концертного тура. В конце марта после очередного выступления его буквально вынесли на руках со сцены. Как писали "Дни.ру", врачи ему неутешительный диагноз.