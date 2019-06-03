Шоумен Андрей Малахов начал собственное расследование криминальной
истории, участником которой стал экс-глава Раменского муниципального района
Московской области Андрей Кулакова. Бывший чиновник обвиняется в убийстве
любовницы. В студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1 попытались
разобраться в ситуации.
Шоумен Андрей Малахов начал собственное расследование криминальной
истории, участником которой стал экс-глава Раменского муниципального района
Московской области Андрей Кулакова. Бывший чиновник обвиняется в убийстве
любовницы. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" попытались
разобраться в ситуации.
В минувшие выходные в Подмосковье разразился скандал – бывшего
главу Раменского муниципального района Андрея Кулакова обвиняют в убийстве
39-летнего зампредседателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Подмосковный детектив возбудил любопытство Андрея Малахова.
Именно этому факту был посвящен сегодняшний выпуск программы "Прямой эфир".
Поговаривают, что Исаенкова была любовницей подозреваемого. Сам
Андрей Кулаков не скрывает, что умершая была для него близким человеком.
"Исаенкова Евгения была очень активная, работала с моим подзащитным.
Да между ними имелась определенная симпатия. Они знакомы были достаточно долгое
время. Они работали в администрации Раменского района. Мой подзащитный ее
искал. Начиная с самого утра и до самого вечера, потому что ее исчезновение было
для него неожиданностью. Никаких объективных доказательств его причастности к
этому преступлению в материалах уголовного дела просто нет", – рассказал
адвокат экс-чиновника Артем Сарбашев корреспонденту .
Коллеги Исаенковой предполагают, что мотивом преступления могла
стать ее профессиональная деятельность. При жизни Евгения не скрывала, что у
нее есть враги.
Зампредседатель общественной палаты Раменского района Евгения
Исаенкова исчезла в ночь с 1 на 2 мая. Тело женщины обнаружили только 4
мая в ее иномарке на пустыре. Правоохранительные органы выяснили, что Евгения скончалась
от удушения. В студии программы стало известно, что умершая была разведена
и воспитывала десятилетнюю дочь.