Шоумен Андрей Малахов начал собственное расследование криминальной истории, участником которой стал экс-глава Раменского муниципального района Московской области Андрей Кулакова. Бывший чиновник обвиняется в убийстве любовницы. В студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1 попытались разобраться в ситуации.

Шоумен Андрей Малахов начал собственное расследование криминальнойистории, участником которой стал экс-глава Раменского муниципального районаМосковской области Андрей Кулакова. Бывший чиновник обвиняется в убийствелюбовницы. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" попыталисьразобраться в ситуации.В минувшие выходные в Подмосковье разразился скандал – бывшегоглаву Раменского муниципального района Андрея Кулакова обвиняют в убийстве39-летнего зампредседателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Подмосковный детектив возбудил любопытство Андрея Малахова.Именно этому факту был посвящен сегодняшний выпуск программы "Прямой эфир".Поговаривают, что Исаенкова была любовницей подозреваемого. СамАндрей Кулаков не скрывает, что умершая была для него близким человеком."Исаенкова Евгения была очень активная, работала с моим подзащитным.Да между ними имелась определенная симпатия. Они знакомы были достаточно долгоевремя. Они работали в администрации Раменского района. Мой подзащитный ееискал. Начиная с самого утра и до самого вечера, потому что ее исчезновение былодля него неожиданностью. Никаких объективных доказательств его причастности кэтому преступлению в материалах уголовного дела просто нет", – рассказаладвокат экс-чиновника Артем Сарбашев корреспонденту .Коллеги Исаенковой предполагают, что мотивом преступления могластать ее профессиональная деятельность. При жизни Евгения не скрывала, что унее есть враги.Зампредседатель общественной палаты Раменского района ЕвгенияИсаенкова исчезла в ночь с 1 на 2 мая. Тело женщины обнаружили только 4мая в ее иномарке на пустыре. Правоохранительные органы выяснили, что Евгения скончаласьот удушения. В студии программы стало известно, что умершая была разведенаи воспитывала десятилетнюю дочь.