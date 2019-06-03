На парижских кортах определились еще два четвертьфиналиста Открытого чемпионата Франции по теннису. В одном из матчей мужской сетки соревнований представитель Германии Александр Зверев добился победы над итальянцем Фабио Фоньини.

На парижских кортах определились еще два четвертьфиналиста Открытого чемпионата Франции по теннису. В одном из матчей мужской сетки соревнований представитель Германии Александр Зверев добился победы над итальянцем Фабио Фоньини.Для завоевания путевки в 1/4 финала Roland Garros Звереву пришлось постараться. Первый сет остался за итальянцем, выигравшим его со счетом 6:3. Последующие две партии завершились с одинаковым счетом – 6:2, 6:2, в пользу Зверева. А вот четвертый и заключительный сет выдался наиболее упорным – Зверев вырвал победу лишь на тай-брейке – 7:6 (7:5) и вместе с сетом взял и матч. Поединок продолжался 2 часа 58 минут.За выход в полуфинал French Open Зверев поборется с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Их встреча состоится пятого июня.В параллельном матче австриец Доминик Тим одержал более уверенную победу. Ему противостоял француз Гаэль Монфис. Встреча завершилась в пользу австрийского теннисиста по итогам трех сетов – 6:4, 6:4, 6:2. Для достижения успешного результата ему понадобилось провести на корте 1 час 54 минуты.Соперником Тима по четвертьфиналу станет либо россиянин Карен Хачанов, либо аргентинец Хуан Мартин дель Потро.