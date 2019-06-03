Экс-президент Украины Леонид Кучма в состоянии выправить ситуацию на юге-востоке Украины, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В прямом эфире программы 60 минут он про комментировал назначение экс-главы страны представителем Киева на переговорах по Донбассу.

Экс-президент Украины Леонид Кучма в состоянии выправить ситуацию на юге-востоке Украины, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В прямом эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" он про комментировал назначение экс-главы страны представителем Киева на переговорах по Донбассу.По словам депутата, Кучма в команде Владимира Зеленского наиболее опытный прагматичный политик. И его прошлые высказывания по отношении к России могут корректироваться."Он все-таки в состоянии услышать стон Донбасса. Кучма прекрасно понимает, что если так будет с госязыком, то никогда Донбасс не вернется на Украину, — пояснил представитель партии КПРФ. — Он осознает, что Порошенко вел преступную политику. Ему осталось только разобраться в одной простой вещи, что американцы никогда не будут воевать за бандеровцев и нацистов".Зюганов подчеркнул, что "надо бороться за родную Украину, использовать все свои возможности и поддержать русскоговорящее население"."Если мы будем проводить умную и взвешенную политику, то будет продвигаться вперед. Кучма не будет против диалога", — резюмировал депутат.Глава КПРФ также заявил, что вступление Украины в НАТО нарушит баланс сил в мире."Мы давно должны были заявить, что никогда не потерпим, чтобы Украина была в НАТО. Если это случится, от Харькова до командного центра в Москве ракета будет лететь несколько минут. Это ломает баланс, который складывался в течение пяти десятилетий. Мы обязаны признать Донецкую и Луганскую народные республики", — сказал Зюганов.При этом Россия должна попытаться наладить отношения с новым президентом Украины. Депутат считает, что оценивать работу нового украинского лидера рано. Ему необходимо "дать время реализовать тот курс, который он обещал избирателям".