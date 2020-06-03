Во всем мире ежегодно употребляется около 250 миллионов гектолитров вина. США являются крупнейшим рынком вина в мире, однако потребление вина на душу населения в этой стране не слишком высокое в сравнении с другими странами. Вино для продажи производится в 70 странах мира, ведущими из которых являются Франция, Испания и Италия. Ниже мы расскажем о 10 крупнейших в мире импортеров вина.

Во всем мире ежегодно употребляется около 250 миллионов гектолитров вина. США являются крупнейшим рынком вина в мире, однако потребление вина на душу населения в этой стране не слишком высокое в сравнении с другими странами.Вино для продажи производится в 70 странах мира, ведущими из которых являются Франция, Испания и Италия.Ниже мы расскажем о 10 крупнейших в мире импортеров вина.1. СШАСША являются крупнейшим рынком вина в мире, однако в самой стране производится всего две трети от того объема, который употребляется в статье. В 2018 году США импортировали вина на сумму $6.5 миллиардов, что составляет 24% от мирового объема и 26% от мировых продаж. Доля американского импорта остается неизменной в течение почти 25 лет, однако реальный объем употребления значительно вырос. Две трети вина США импортируют из Франции, а остальной объем идет из Новой Зеландии, Австралии, Испании, Аргентины, Чили, Португалии и Германии.2. ВеликобританияВ 2018 году Великобритания импортировала вино на сумму около $1.3 миллиардов. Около трех четвертей импорта идет из таких стран, как Франция, Италия, Испания и Германия. Среди других крупных экспортеров – Австралия, Новая Зеландия, Чили и ЮАР.Великобритания импортирует около 38 миллионов гектолитров вина, однако потребляется всего половина от этого объема.Остальной объем экспортируется в другие страны.3. ГерманияВ 2018 году Германия импортировала вино на сумму $3.1 миллиардов. Рынок Германии является очень высоко конкурентным и открытым для импорта. Большая часть объема вина, произведенного в Германии, является белым вином, поэтому Германия импортирует в основном красное вино.Основными поставщиками вина в Германию являются Франция и Испания, на импорт их этих стран приходится три четверти всего объема немецкого импорта.4. КитайВ 2018 году Китай импортировал вино на сумму $2.9 миллиардов. Это составляет 7.5% от мирового объема импорта. Китай является одним из пяти крупнейших рынков вина по уровню потребления.Ежегодно здесь употребляется около 18 миллионов гектолитров вина, однако потребление вина на душу населения – около 1.3 литра.5. КанадаЕжегодный импорт вина Канады составляет около $2 миллиардов. Канала находится в числе ведущих потребителей вина в мире, однако страна не производит достаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос, поэтому ей приходится импортировать вино, Молодое поколение меняет свои пристрастия – если раньше молодежь предпочитала пиво, то теперь чаще употребляет вино, что приводит к росту спроса на этот напиток.Более 70% вина, которое потребляется в Канаде, произведено в других странах, в частности, во Франции, Испании, Австралии и других странах.6. ЯпонияЯпония занимает шестое место в рейтинге крупнейших импортеров вина — ее ежегодный импорт достигает $1.7 миллиардов.Японский рынок является насыщенным, здесь более 30 миллионов потребителей.Кроме того, здесь существуют различные законодательные нормативы, препятствующие распространению продуктов низкого качества.За последние десятилетия спрос на вино в Японии вырос почти в четыре раза. Основной импорт идет из Австралии и стран Южной Америки.7. ГонконгВ Гонконге проживает около 7.3 миллионов человек, а кроме того, сюда ежегодно приезжают около 5.5 миллионов туристов. Каждый год автономный регион импортирует вино на сумму около $1.5 миллиардов. Это необходимо для удовлетворения спроса со стороны жителей и туристов.8. НидерландыЕжегодно в Нидерландах производится около 900 тысяч литров белого и красного вина. Однако климат страны не слишком подходит для того, чтобы выращивать традиционные сорта винограда, которые необходимы для производства вина; Дефицит восполняется импортом на сумму почти $1.4 миллиардов. Вино импортируется из таких стран, как Франция, Германия, Италия и Чили.9. ШвейцарияЕжегодно импорт вина Швейцарии достигает около $1.2 миллиардов. Страна является популярным направлением для туристов, однако сама она может производить всего 108 тысяч литров вина, что составляет лишь 30% от потребляемого объема. Оставшиеся 60% импортируются из стран ЕС.10. БельгияБельгийский импорт вина составляет около $1.2 миллиарда ежегодно. Бельгия известна тем, что здесь производится пиво, однако также в стране производят вино. Однако страна не может производить достаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Поэтому Бельгия вынуждена импортировать вино, в основном из стран Европейского союза.