Администрация президента США Дональда Трампа планирует запретить авиаперевозчикам из Китая полеты в Соединенные Штаты начиная с середины июня, сообщили источники Reuters.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует запретить авиаперевозчикам из Китая полеты в Соединенные Штаты начиная с середины июня, сообщили источники Reuters.Таким образом американские власти хотят заставить Пекин разрешить авиакомпаниям США возобновить полеты в КНР.Этот шаг, о котором должны объявить 3 июня, призван наказать Китай, поскольку Пекин не выполнил условие соглашения о рейсах между двумя крупнейшими экономиками мира.Отношения между двумя странами также ухудшились в последние месяцы на фоне обострения напряженности из-за пандемии коронавируса и положения Гонконга.В Белом доме и департаменте транспорта от комментариев отказались.Объявление было запланировано, после того как администрация Трампа 22 мая обвинила китайское правительство в том, что оно не позволяет авиакомпаниям США возобновить полеты в Китай, и приказало четырем китайским перевозчикам подать расписание рейсов в правительство США.Ожидается, что ограничения вступят в силу 16 июня, но дата может быть перенесена, сказали люди, проинформированные по этому вопросу, на условиях анонимности.Delta Air Lines и United Airlines попросили возобновить полеты в Китай в этом месяце, даже несмотря на то, что китайские перевозчики продолжали полеты в США во время пандемии.