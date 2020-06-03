Акционеры Роснефти на годовом собрании в заочной форме 2 июня утвердили решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на одну акцию (всего 191,5 миллиарда руб.), сообщает компания.

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании в заочной форме 2 июня утвердили решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на одну акцию (всего 191,5 миллиарда руб.), сообщает компания.С учетом выплаты дивидендов за первое полугодие 2019 г. в размере 15,34 руб. на акцию, совокупный дивиденд за 2019 год составит 33,41 руб. на акцию. Таким образом, общий размер дивидендов за 2019 год составит 354,1 миллиарда руб.В собрании приняли участие владельцы 90,8% акций "Роснефти".В совет директоров "Роснефти" избраны председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Олег Вьюгин, глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, бывший президент BP Роберт Дадли, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, член попечительского совета международного катарского Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель попечительского совета Qatar Community College.Хамад Рашид Аль Моханнади, министр энергетики Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин, главный исполнительный директор BP Бернард Луни и помощник президента России Максим Орешкин.Размер вознаграждения независимым членам совета директоров "Роснефти" сохранен на уровне 2019 года. Так, Шредеру выплатят $600 тысяч, Аль Моханнади — $530 тысяч, Алсуваиди — $530 тысяч, Варнигу — $580 тысяч, Вьюгину — $560 тысяч, Рудлоффу — $580 тысяч.Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственный "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments (18,93%), "РН-НефтьКапиталИнвест" (9,6%), "РН-Капитал" (0,33%) и Glencore (0,57%).