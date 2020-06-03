Деловая активность в сфере услуг Китая в прошлом месяце выросла впервые с января благодаря смягчению ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, свидетельствуют данные Caixin Media Co. и исследовательской компании IHS Markit.

Деловая активность в сфере услуг Китая в прошлом месяце выросла впервые с января благодаря смягчению ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, свидетельствуют данные Caixin Media Co. и исследовательской компании IHS Markit.Индекс менеджеров по закупкам (Purchasing Managers Index, PMI) в сфере услуг Китая в прошлом месяце повысился с апрельского уровня 44,4 до 55 пунктов, достигнув максимума с октября 2010 года.Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.Возобновление деловых операций и улучшение спроса привели к тому, что новые заказы выросли впервые с января, причем темпы роста были максимальными с сентября 2010 года.Однако внешний спрос остался слабым на фоне продолжающейся пандемии и мер по борьбе с ней, сохраняющихся на многих ключевых рынках.Компании в мае продолжили сокращать рабочие места, хотя темпы сокращения были минимальными за четыре месяца.Официальные данные, опубликованные Национальным бюро статистики, на прошлой неделе также указали на улучшение деловой активности. Официальный PMI непроизводственного сектора в мае вырос до 53,6 с 53,2 пункта месяцем ранее.Сводный PMI Caixin, охватывающий как производственный, так и непроизводственный секторы, в мае повысился с апрельского уровня 47,6 до 54,5 пункта.Экономика Китая, вторая по величине в мире, в I квартале сократилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пострадав от последствий пандемии.Из-за неопределенности в отношении воздействия коронавируса власти Китая решили не устанавливать целевой показатель экономического роста на 2020 год.