Деловая активность в сфере услуг Японии продолжила сокращаться в мае, хотя темпы снижения замедлились по сравнению с предыдущим месяцем.

Деловая активность в сфере услуг Японии продолжила сокращаться в мае, хотя темпы снижения замедлились по сравнению с предыдущим месяцем.Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) Jibun Bank в сфере услуг Японии в мае повысился до 26,5 пункта с рекордно низкого уровня 21,5, достигнутого в апреле.Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.Индекс остался на территории сокращения четвертый месяц подряд, хотя он оказался выше предварительной оценки в 25,3 пункта.Более половины опрошенных компаний сообщили о более низком уровне активности по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как 6% отметили рост, показал опрос."Активность в сфере услуг снизилась в целом в той же степени, что и в апреле, поскольку закрытие магазинов продолжалось, а мероприятия отменялись", — заявил экономист IHS Markit Джо Хэйс."Социальное дистанцирование и сокращение туризма..., вероятно, будут ограничивать скорость и силу восстановления, поскольку они сохранятся в краткосрочной и среднесрочной перспективах", — добавил он.Сводный PMI, который охватывает как производственный сектор, так и сферу услуг, в мае вырос впервые за четыре месяца — до 27,8 пункта с 25,8 месяцем ранее.Согласно предварительным данным экономика Японии, третья по величине в мире, в I квартале сократилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.В понедельник в Токио вновь открылись школы, кинотеатры, спортивные клубы и универмаги, поскольку ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, были смягчены, что дает надежду на постепенное восстановление активности.