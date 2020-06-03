Пенсионный фонд России по ошибке выплатил участникам пограничного конфликта на острове Даманский из Амурской области от 50 до 75 тысяч рублей. Такие выплаты ветеранам Великой Отечественной ..

Пенсионный фонд России по ошибке выплатил участникам пограничного конфликта на острове Даманский из Амурской области от 50 до 75 тысяч рублей. Такие выплаты ветеранам Великой Отечественной войны поручил начислить президент России Владимир Путин в честь 75-летия Победы.Конфликт на острове Даманский произошел в 1969 году, поэтому выплаты его участникам не полагались. В связи с этим представители фонда рассказали получившим их ветеранам об ошибке и попросили добровольно вернуть эти средства. Им разрешили вернуть деньги по частям, но некоторые жители, получившие выплаты, были заметно раздосадованы произошедшим.