В Екатеринбурге 12-летний мальчик резко выбежал на дорогу и попал под машину. Ребенок отделался ушибами и был госпитализирован.

В Екатеринбурге 12-летний мальчик резко выбежал на дорогу и попал под машину. Видео момента аварии было опубликовано ГИБДД по Свердловской области.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Госавтоинспекция (@gibdd66) 2 Июн 2020 в 11:10 PDTРебенок резко выбежал из-за припаркованных машин, и по этой причине водитель легковушки заметил его лишь в последний момент.Мальчик, по информации полицейских, получил ушибы и был госпитализирован.