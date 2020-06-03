В Екатеринбурге 12-летний мальчик резко выбежал на дорогу и попал под машину. Ребенок отделался ушибами и был госпитализирован.
В Екатеринбурге 12-летний мальчик резко выбежал на дорогу и попал под машину. Видео момента аварии было опубликовано ГИБДД по Свердловской области.
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Публикация от Госавтоинспекция (@gibdd66) 2 Июн 2020 в 11:10 PDT
Ребенок резко выбежал из-за припаркованных машин, и по этой причине водитель легковушки заметил его лишь в последний момент.
Мальчик, по информации полицейских, получил ушибы и был госпитализирован.