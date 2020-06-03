Уровень безработицы в России поднялся в апреле до 5,6% с 4,6% марте. Приостановка работы значительной части предприятий привела к сокращению потребности в рабочей силе, сообщает Банк России.

Уровень безработицы в России поднялся в апреле до 5,6% с 4,6% марте. Приостановка работы значительной части предприятий привела к сокращению потребности в рабочей силе, сообщает Банк России.Спрос на рабочую силу сократился в области услуг и обрабатывающих отраслях.Количество безработных россиян увеличилось в апреле на 800 тысяч человек, в связи с чем увеличилось количество обращений в службы занятости. Свою роль сыграло увеличение максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ (12130 руб.).Помимо увольнений, работодатели прибегали также к введению режима неполной занятости, заключает ЦБ.На десять вакансий в России приходятся 18 соискателей. Соискатели оказались в непростых условиях, коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, заявил 2 июня глава Минтруда Антон Котяков.Количество зарегистрированных безработных россиян превысило 2,09 миллиона человек. Уровень безработицы продолжает расти, и порядок подачи заявлений в центры занятости максимально упрощен, отметил Котяков.Между тем действительное количество безработных россиян в четыре раза превышает количество официально зарегистрированных в службах занятости россиян, заявил президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета при президенте России по правам человека Борис Кравченко.Очевидно, что названное Минтрудом количество безработных (2,09 миллиона человек) не дает понимания изменений на рынке труда, отметил Кравченко. В России насчитывают 8 миллионов безработных граждан, и безработица продолжает расти, подчеркнул Кравченко.