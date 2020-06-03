Российская телеведущая Юлия Барановская сегодня отмечает знаменательную дату – ей исполнилось 35 лет. Любопытные поклонники хотят узнать, с кем и где знаменитость празднует юбилей.

Российская телеведущая Юлия Барановская сегодня отмечает знаменательную дату – ей исполнилось 35 лет. Любопытные поклонники хотят узнать, с кем и где знаменитость празднует юбилей.Телеведущей Юлии Барановской исполнилось 35 лет. Светские обозреватели поспешили узнать у звезды, с кем и в какой обстановке она празднует знаменательную дату.Ответ на вопрос оказался весьма прозаичным. Барановская является ярым трудоголиком, поэтому поздравления она принимала прямо в процессе работы над проектом.Ведущая поведала работникам "Пятого канала", что не берет отгулы ради каких-либо праздников. Исключение для знаменитости составляют лишь дни рождения ее наследников, .Барановская отметила, что счастлива провести этот день в кругу коллег по цеху. По словам ведущей, ее рабочая смена продлится до 12 ночи. Знаменитость добавила, что уже получила множество полезных и приятных подарков.Напомним, ранее Юлия . Она поинтересовалась у ведущего Дмитрия Борисова, не хочет ли он взять ее замуж. На это знаменитость спровоцировали вопросы любопытных подписчиков в "Инстаграм". К слову, Борисов тоже успел поздравить Барановскую с юбилеем.