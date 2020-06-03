Если на избирательных участках будут находиться независимые наблюдатели, Александр Лукашенко проиграет второй тур президентских выборов. С таким прогнозом выступил известный белорусский политик Лев Марголин.

Если на избирательных участках будут находиться независимые наблюдатели, Александр Лукашенко проиграет второй тур президентских выборов. С таким прогнозом выступил известный белорусский политик Лев Марголин.Глава государства не боится идти на выборы, а популярность альтернативных кандидатов – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – президента не пугает, полагает эксперт. По его мнению, Александр Лукашенко уверен, что контролирует ситуацию.Но в истории много примеров, когда массовые протесты приводили к свержению власти, напомнил Марголин. Он не исключил, что оппозиционных кандидатов начнут преследовать по уголовным делам.Победить Лукашенко можно, если на участках для голосования будут присутствовать независимые наблюдатели, считает политолог. В таком случае избирательные комиссии вряд ли решатся на подделку результатов, отметил Марголин в беседе с порталом UDF.by.Он напомнил, что в Белоруссии шесть тысяч участковых комиссий. Значит, нужно около 60 тысяч наблюдателей – по 10 на каждую, подсчитал эксперт.Возможны ли иные средства для отстаивания честного подсчета голосов кроме улицы? Выдвиженец в президенты Виктор Бабарико намекает, что у него есть иной план."А если Лукашенко сможет набрать даже 20-30% голосов, в чем я не уверен, то тогда будет второй тур – а в нем он проиграет с треском", – прогнозирует политик.Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Кроме действующего главы государства за высший пост намерены побороться 14 кандидатов. Последние дни по республике прокатилась волна протестов. Александр Лукашенко на совещании с руководителем Комитета госбезопасности Валерием Вакальчуком заявил, что не допустит повторения украинских событий.Белорусский лидер не понимает, к чему может привести недовольство властью, считает политик Виктор Корнеенко. По его мнению, массовые протесты – единственное, чего боится .Могилёв. Люди выстраиваются в ряды, что бы дать подпись за альтернативных кандидатов.Лукашенко все ненавидят. Очереди всё не уменьшаются. Это первый этап всеобщих протестов. Демонстрация презрения к таракану.— Анатоль Наўмовіч (@naumpag)