Безработица в Германии в прошлом месяце выросла до самого высокого уровня с конца 2015 года, поскольку компании продолжали сокращать тысячи рабочих мест на фоне коронавирусного кризиса.

Безработица в Германии в прошлом месяце выросла до самого высокого уровня с конца 2015 года, поскольку компании продолжали сокращать тысячи рабочих мест на фоне коронавирусного кризиса.Количество безработных в мае увеличилось на 238 тысяч до 2,875 миллиона человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали рост на 200 тысяч.Безработица выросла до 6,3% с 5,8% в апреле."Рынок труда остается под огромным давлением из-за пандемии коронавируса", — заявил глава Федерального агентства по трудоустройству Детлеф Шеле. Однако, по его словам, безработица выросла не так сильно, как в апреле.Государственное субсидирование заработной платы позволило избежать еще большего числа увольнений. Более 7 миллионов человек получают поддержку за счет государственных субсидий, компенсирующих им сокращение рабочих часов. Около трети из них заняты в сфере услуг, которая серьезно пострадала от пандемии COVID-19, поскольку рестораны, розничные магазины и отели были вынуждены закрыться.Экономика Германии, крупнейшая в Европе, в I квартале вошла в рецессию в результате резкого спада капиталовложений, частного потребления и экспорта. ВВП сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом, максимальными темпами с I квартала 2009 года.