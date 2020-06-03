Биологи назвали некоторые опасные, но привычные многим продукты с содержанием токсинов. Среди них оказались, в частности, – сырая фасоль и зеленый картофель. Специалисты пояснили, что ..

Биологи назвали некоторые опасные, но привычные многим продукты с содержанием токсинов. Среди них оказались, в частности, – сырая фасоль и зеленый картофель.Специалисты пояснили, что вредные вещества из них могут не вывестись даже после термической обработки. Ученые также рекомендуют отказаться от употребления любых неспелых овощей и фруктов, чтобы уберечь себя от токсинов. Не менее важно избежать попадания в организм косточек фруктов и ягод.