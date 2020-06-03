Российские фондовые индексы штурмуют новые максимумы с начала кризиса. Индекс РТС вплотную подобрался к отметке 1300 пунктов, индекс Мосбиржи остановился в шаге от отметки 2800 пунктов. Последний раз эти уровни были зафиксированы в начале марта.

Российские фондовые индексы штурмуют новые максимумы с начала кризиса. Индекс РТС вплотную подобрался к отметке 1300 пунктов, индекс Мосбиржи остановился в шаге от отметки 2800 пунктов. Последний раз эти уровни были зафиксированы в начале марта.Рост проходит на позитивном внешнем фоне, на мировых биржах царит оптимизм. К тому же многие инвесторы спешат поучаствовать в дивидендных выплатах: многие компании скоро закроют реестры акционеров.Ну и, конечно, важнейшим драйвером рост цен на российские активы являются цены на нефть. В преддверии встречи ОПЕК+ цена за баррель смеси Brent протестировала отметку $40 за баррель. Ралли не прекращается даже после рекордного 70%-го роста в мае. Трейдеры ставят на то, что участники сделки договорятся о продлении сделки в ее нынешнем виде, то есть сокращении добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки. И хотя Россия, по информации различных источников, изначально была против, сейчас компромисс вроде бы найден.Ну а накануне вышли данные по запасам от Американского института нефти, показавшие неожиданное снижение. Некоторые эксперты, впрочем, предупреждают, что столь быстрый рост нефтяных котировок может иметь негативный побочный эффект: сланцевый сектор США может воспользоваться моментом и начать наращивать добычу.Тем временем российский Минфин, пользуясь моментом, постарается разместить как можно больше облигаций федерального займа. На сегодняшних аукционах инвесторам предложат сразу три выпуска бумаг с фиксированным купоном — с погашением через 5, 7 и 15 лет.Спрос на российский госдолг сейчас высокий. В мае ведомство досрочно выполнило квартальный план по привлечениям. К тому же совсем скоро состоится заседание Банка России, и комментарии регулятора могут стать еще одним драйвером роста облигаций. Также в планах у ЦБ запустить операции годового РЕПО, и эти деньги, скорее всего, также пойдут на долговой рынок.