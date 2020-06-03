Борьба с коронавирусом COVID-19 Подмосковью обошлась порядка 40 миллиардов рублей, заявил в интервью телеканалу Россия 24 губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона подчеркнул, что это только примерный расчет.

Борьба с коронавирусом COVID-19 Подмосковью обошлась порядка 40 миллиардов рублей, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона подчеркнул, что это только примерный расчет.Жителей Московской области Воробьев призвал с пониманием отнестись к текущей эпидемиологической ситуации."Мы руководствуемся только тем, чтобы в семьях не было больных", — пояснил подмосковный губернатор.Андрей Воробьев попросил жителей внимательно относиться к мерам предосторожности, выполнять предписания властей при посещение общественных мест – магазинов, парикмахерских, носить маски или защитные экраны.Кроме того, с 3 июня в Подмосковье приступило к новому этапу открытия после эпидемии коронавируса. Открываются храмы, синагоги и мечети. К прежнему графику вернулись областные ЗАГСы, а также салоны красоты. Их посетители должны обрабатывать руки антисептиками, на входах в парикмахерскую у клиентов замеряется температура. Похожие правила и в СПА-салонах. Но пока закрыты бассейны и купальни.В общественном транспорте Подмосковья тоже перемены — снова можно оплатить проезд банковской картой. А не только картой "Стрелка".За текущие сутки в Подмосковье были выявлены 736 случаев инфицирования. Из больниц были выписаны 502 пациента после излечения. Всего с 11 марта в Подмосковье заразился коронавирусом 41 тысяча 191 человек, 9 тысяч 311 пациент выздоровели. К сожалению, 515 человек от осложнений коронавирусной инфекции умерли.