Возлюбленная юмориста Евгения Петросяна обрушилась на журналистов. 31-летняя Татьяна Брухунова разозлилась из-за вопроса о малыше.

Возлюбленная юмориста Евгения Петросяна обрушилась нажурналистов. 31-летняя Татьяна Брухунова разозлилась из-за вопроса о малыше.Представителям прессы удалось пообщаться с молодой женой74-летнего комика. Татьяну Брухунову в лоб спросили, есть ли у нее отпрыск отЕвгения Петросяна."Вопрос о ребенке – это хамство! На вопросы о частной жизнине отвечаю", – резко ответила супруга знаменитого артиста.В Сети уже несколько месяцев муссируется слух о том, что уЕвгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появился сын. Поговаривают, что малыша четеродила суррогатная мать. Пара это радостное известие не комментирует, хотя и неотрицает.Отметим, что накануне журналистам удалось выяснить, чтона одной лестничной клетке.Апартаменты Евгения Вагановича, по словам инсайдера, аскетичны, в глазабросается идеальный порядок. Между тем жилище Татьяны, наоборот, обставленовычурно. Что касается ребенка, о появлении которого так много говорят, егоприсутствия в жизни четы не наблюдается: нет ни памперсов, ни игрушек.24 Май 2020 в 11:23 PDTБолее того, супруги даже не обедают вместе. Домработницаготовит пищу на кухне у Татьяны, а после относит блюда в квартиру к ЕвгениюВагановичу. У каждого из супругов какая-то своя отдельная жизнь.