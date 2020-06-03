Возлюбленная юмориста Евгения Петросяна обрушилась на
журналистов. 31-летняя Татьяна Брухунова разозлилась из-за вопроса о малыше.
Возлюбленная юмориста Евгения Петросяна обрушилась на
журналистов. 31-летняя Татьяна Брухунова разозлилась из-за вопроса о малыше.
Представителям прессы удалось пообщаться с молодой женой
74-летнего комика. Татьяну Брухунову в лоб спросили, есть ли у нее отпрыск от
Евгения Петросяна.
"Вопрос о ребенке – это хамство! На вопросы о частной жизни
не отвечаю", – резко ответила супруга знаменитого артиста.
В Сети уже несколько месяцев муссируется слух о том, что у
Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появился сын. Поговаривают, что малыша чете
родила суррогатная мать. Пара это радостное известие не комментирует, хотя и не
отрицает.
Отметим, что накануне журналистам удалось выяснить, что
на одной лестничной клетке.
Апартаменты Евгения Вагановича, по словам инсайдера, аскетичны, в глаза
бросается идеальный порядок. Между тем жилище Татьяны, наоборот, обставлено
вычурно. Что касается ребенка, о появлении которого так много говорят, его
присутствия в жизни четы не наблюдается: нет ни памперсов, ни игрушек.
24 Май 2020 в 11:23 PDT
Более того, супруги даже не обедают вместе. Домработница
готовит пищу на кухне у Татьяны, а после относит блюда в квартиру к Евгению
Вагановичу. У каждого из супругов какая-то своя отдельная жизнь.