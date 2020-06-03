Банк России ожидает восстановления национальной экономики в III квартале 2020 года, сообщается в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

Банк России ожидает восстановления национальной экономики в III квартале 2020 года, сообщается в информационно-аналитическом комментарии регулятора.Согласно предварительной оценке Росстата в I квартале 2020 года годовой темп прироста ВВП составил 1,6%.ВВП РФ во II квартале после роста в I квартале перейдет к снижению. Но в следующем квартале начнется восстановление после постепенного снятия карантинных ограничений.Тем не менее во втором полугодии в годовом выражении ВВП снизится. В целом по итогам 2020 года ВВП России упадет на 4-6%, но оценки в значительной степени зависят от сроков и скорости смягчения ограничительных мер, уточнили в ЦБ.ВВП России может упасть во II квартале на 8%, прогнозировал ранее ЦБ РФ. Согласно базовому сценарию Центробанка дефицит бюджета России на фоне коронавируса составит 5-6% ВВП. В 2019 году российский ВВП вырос на 1,3%.Общенациональный план восстановления экономики нацелен на рост ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, снижение безработицы до 5% и увеличение реальных доходов населения. План обсуждался 2 июня во время онлайн-встречи премьер-министра Михаила Мишустина с президентом России Владимиром Путиным.Реализацию плана необходимо начать с июля, отметил президент. По словам Мишустина, общенациональный план содержит "около 500 конкретных мероприятий": "Стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 триллионов руб.".План состоит из трех этапов. Первый этап – стабилизация ситуации до конца III квартала 2020 года. "Главное, чего нужно добиться в этот период, — не допустить дальнейшего падения доходов людей", — отметил Мишустин.Второй этап — до II квартала 2021 года. "В этот период", по словам Мишустина, необходимо "завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим будет с уровнем прошлого года".Третий этап – "это III-IV кварталы 2021 года". В этот период правительство рассчитывает "выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста". Ожидается рост ВВП выше докризисных темпов. "Мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня", — отметил Мишустин.Планируется и создание социального казначейства для адресной поддержки населения. Новое ведомство должно повысить эффективность помощи населению. Будет введен единый подход для расчета соцпомощи – с учетом состава семьи и ее среднего дохода. По оценке Минэкономразвития, в этом году реальные располагаемые доходы населения сократятся на 3,8%, однако уже в следующем ожидается рост на 2,8%.