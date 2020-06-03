Цены производителей в еврозоне в апреле упали больше, чем ожидалось, поскольку экономика замедлилась во второй месяц введения ограничительных мер для сдерживания пандемии коронавируса, но безработица выросла незначительно вопреки более пессимистичным прогнозам, передает Reuters.

Цены производителей в еврозоне в апреле упали больше, чем ожидалось, поскольку экономика замедлилась во второй месяц введения ограничительных мер для сдерживания пандемии коронавируса, но безработица выросла незначительно вопреки более пессимистичным прогнозам, передает Reuters.Статистическое управление Евросоюза Eurostat сообщило, что цены на заводские товары в 19 странах еврозоны упали на 2% в месячном выражении в апреле и на 4,5% в годовом.Опрошенные агентством Reuters экономисты ожидали падения на 1,8% в месячном и падения на 4% в годовом выражении.Снижение произошло в основном из-за падения цен на энергоносители, которые снизились на 7,5% в месячном и на 16,5% в годовом выражениях. Без этого крайне волатильного компонента цены производителей уменьшились всего на 0,3% как в месячном, так и в годовом исчислениях.Цены производителей являются ключевым фактором, формирующим потребительскую инфляцию, которую Европейский центральный банк хочет удерживать ниже, но близкой к 2% в среднесрочной перспективе, поскольку изменения цен на заводские товары в значительной степени трансформируются в конечную стоимость товаров для потребителей.Также важнейшим для инфляции и, следовательно, денежно-кредитной политики ЕЦБ является уровень безработицы, который показывает тенденции потребительского спроса и, следовательно, рост или падение инфляционного давления.Eurostat сообщил, что число людей, потерявших работу в еврозоне в апреле, составило 211 тысяч, в результате чего число безработных достигло 11,919 миллиона человек, или 7,3% рабочей силы, по сравнению с 7,1% в марте.Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали скачка уровня безработицы до 8,2%, но их прогноз основывался на предыдущих данных Eurostat за март, которые теперь статистическое управление пересмотрело до 7,1% по сравнению с 7,4%, о чем сообщалось ранее.