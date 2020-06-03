Количество рабочих мест в частном секторе США в прошлом месяце сократилось на 2,76 миллиона, поскольку пандемия коронавируса продолжает влиять на рынок труда, свидетельствуют данные ADP Research Institute и Moody’s Analytics.

Количество рабочих мест в частном секторе США в прошлом месяце сократилось на 2,76 миллиона, поскольку пандемия коронавируса продолжает влиять на рынок труда, свидетельствуют данные ADP Research Institute и Moody’s Analytics.Опрошенные Dow Jones экономисты в среднем прогнозировали сокращение числа рабочих мест на 8,75 миллиона.Согласно пересмотренным данным в апреле число рабочих мест в частном секторе сократилось на 19,6 миллиона, а не на 20,2 миллиона, как сообщалось ранее. Апрельские потери были худшими в истории исследования ADP.Поставщики услуг в мае сократили 1,967 миллиона рабочих мест.Количество занятых в частных строительных компаниях сократилось на 22 тысячи человек. Частные компании в обрабатывающих отраслях уменьшили штат на 719 тысяч человек, предприятия добывающей отрасли — на 52 тысячи.Предприятия, на которых занято более 500 работников, сократили в мае 1,604 миллиона рабочих мест. Средний бизнес — компании со штатом 50-499 сотрудников — сократили 722 тысячи человек. При этом численность персонала малых компаний уменьшилась на 435 тысяч человек."Последствия кризиса COVID-19 продолжают оказывать давление на предприятия всех размеров, — заявил Аху Йылдырмаз, соруководитель ADP Research Institute. — В то время как рынок труда все еще не оправился от последствий пандемии, потеря рабочих мест, вероятно, достигла своего пика в апреле, поскольку многие штаты начали поэтапное открытие предприятий".В пятницу Министерство труда США опубликует более полные сведения, которые содержат данные о количестве рабочих мест как в частном, так и в государственном секторах экономики страны.В апреле американская экономика потеряла 20,5 миллиона рабочих мест, безработица выросла до 14,7%. Оба показателя достигли максимума со времен Второй мировой войны.