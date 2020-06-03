В Московской области за минувшие сутки 502 человека вылечились от коронавируса COVID-19. Это является самым высоким показателем с начала эпидемии в России. В региональном оперативном штабе по ..

В Московской области за минувшие сутки 502 человека вылечились от коронавируса COVID-19. Это является самым высоким показателем с начала эпидемии в России.В региональном оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что всех выздоровевших выписали лишь после того, как тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. Таким образом, общее число победивших инфекцию граждан составило 9311 человек.