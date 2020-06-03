В центральный аппарат Следственного комитета России передано уголовное дело о разливе топлива в Норильске. В одно производство объединили три уголовных дела по статьям Порча земли, Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ и Загрязнение вод.

В центральный аппарат Следственного комитета России передано уголовное дело о разливе топлива в Норильске. В одно производство объединили три уголовных дела по статьям "Порча земли", "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "Загрязнение вод".Дело в Москву передано по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, пояснила официальный представитель Следкома Светлана Петренко. Расследование поручено следователям Главного следственного управления Следственного комитета России. По этому уголовному делу уже появился первый задержанный. Это начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК".Следователи уже восстановили правильную хронологию произошедшего. Сначала предполагалось, что в резервуар врезался легковой автомобиль, который вызвал разлив нефтепродуктов и пожар. Позже было установлено, что под резервуаром просел грунт, что вызвало течь резервуара. Топливо вылилось на проезжую часть, где загорелся проезжавший мимо легковой автомобиль.Из нефтехранилища вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, это груз, к примеру, для 400 авиационных топливозаправщиков. Часть топлива попала в местный ручей и речку Амбарную.МЧС получил информацию о произошедшем только через 2 дня. Президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам оценить работу местных чиновников. Следователи уже допрашивают должностных лиц, которые несут ответственность за своевременное информирование населения о ЧС с разливом топлива в Норильске, добавила Светлана Петренко.Ранее телеканал "Россия 24" транслировал видеосовещание у президента по ликвидации последствий аварии по утечке нефти под Норильском.