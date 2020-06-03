Третий семейный фестиваль «День Пряника» состоится в формате прямого эфира 6 июня на площадке https://vk.com/muzei33.
Гостей фестиваля ждет: конкурс карнавальных костюмов с призами; представление сказочных героев проекта «Сказочная Россия»; экскурсии по музеям пряников России; мастер-классы; большой розыгрыш призов среди лучших учеников по итогам учебного года. Одним из главных событий фестиваля станет конкурс на лучший сказочный костюм. Условия конкурса просты: в личные сообщения https://vk.com/muzei33 или на почту [email protected]
необходимо прислать фото сказочного костюма на модели, фото костюма отдельно (чтобы исключить использование фото из интернета) и описание костюма. Срок подачи заявок до 10.00 5 июня.
6 июня в прямом эфире онлайн-фестиваля «День Пряника», комиссия из сказочных героев определит победителей в номинациях взрослый и детский костюмы.
Победителей в этом году ждут отличные призы: электрический самокат с наколенниками и шлемом за лучший детский костюм; многофункциональная мультиварка для победителя в номинации взрослый костюм.