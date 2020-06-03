В Казани директор школы сначала разрешил выпускникам украсить асфальт к последнему звонку, а затем попросил сотрудников Росгвардии выпроводить 11-классников за пределы учебного заведения. Обескураженные ученики сняли этот момент на видео.

В Казани директор школы сначала разрешил выпускникам украсить асфальт к последнему звонку, а затем попросил сотрудников Росгвардии выпроводить 11-классников за пределы учебного заведения. Обескураженные ученики сняли этот момент на видео."Днем нам разрешили рисовать на асфальте в честь выпускного. А к вечеру все поменялось, и нам вызвали Росгвардию", — описали ученики школы №114 положение, в которое попали.По их словам, директор им ничего больше не говорил, а вот появившийся охранник потребовал убираться. В ответ на отказ он вызвал наряд вневедомственной охраны, который и проводил "художников" до калитки.При этом директор получил предупреждение о недопустимости вызова наряда при отсутствии угрозы безопасности объекту и находящихся на его территории граждан.