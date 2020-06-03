Александра Ильина зрители знают как исполнителя роли Семена Лобанова в сериале Интерны. По словам артиста, некоторые поклонники теленовеллы продолжают связывать его с этим образом.

Александра Ильина зрители знают как исполнителя ролиСемена Лобанова в сериале "Интерны". По словам артиста, некоторые поклонникителеновеллы продолжают связывать его с этим образом.Ильин не имеет ничего против, когда аудитория сериала "Интерны"принимает его за медика Лобанова. Артист рад узнаваемости и любит общаться споклонниками. Между тем Александра оченьраздражает, когда незнакомцы позволяют себе панибратство.Иногда на улице к артисту подбегают люди и восклицают: "Эй, Лобанов!" "Это изразряда какой-то быдло-гопнической фигни", – рассудила звезда сериала "Интерны".Ильин подчеркнул, что такое обращение достойно грубого ответа.Александр не волнуется из-за того, чтоаудитория воспринимает его как актера одной роли. Ранее у знаменитости былипереживания по этому поводу, но они ушли на второй план. Съемкисериала "Интерны" завершились четыре года назад, за это время жизнь Александра оченьизменилась.Артист очень благодарен проекту. Работа втеленовелле принесла Ильину много положительных эмоций. Более того, Александрсчитает ситком одним из самых важных на отечественном телевидении.10 Мар 2020 в 2:34 PDTНапомним, что после сериала "Интерны" Александр Ильин снялся вряде хороших картин. В 2010 году актер стал членом музыкальной группы "ПланЛомоносова". Сейчас коллектив записывает шестой альбом.