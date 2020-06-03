В Смоленской области бывший директор сельского центра занятости врезался в чужую машину, а затем стал угрожать ее владельцам расстрелом и увольнением.

В Смоленской области пьяный водитель врезался в чужую машину, а затем стал угрожать ее владельцам расстрелом и увольнением.Инцидент произошел в поселке Холм-Жирковский около парка. После аварии немолодой мужчина вышел из своей машины и потребовал, чтобы владелец пострадавшей машины скрылся.Пьяный водитель делал вид, что звонит по телефону и требовал от своих выдуманных собеседников "работать жестко, чтобы у них не осталось ничего". Затем выразил сожаление, что супруга его оппонента врач, потому что работать в медицине она больше не будет.Среди угроз, состоящих, преимущественно, из нецензурных выражений в присутствии маленькой девочки, также прозвучало обещание устроить расстрел неугодных "прямо на месте". При этом ругающийся водитель уверенно отметил, что пьяным за рулем он никогда не ездит.Семья, которой принадлежит испорченный автомобиль, оказалась не робкого десятка и зафиксировала шоу пьяного мужчины на видео.На опубликованных в социальной сети кадрах пользователи узнали бывшего начальника местного центра занятости.Прибывшие на место происшествия полицейские оформили ДТП и составили на нетрезвого водителя соответствующий протокол.