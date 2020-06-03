«Лидирует» по числу заражённых в области по-прежнему город Владимир

Утром 3 июня ещё у 56 жителей Владимирской области подтвердился коронавирус. Всего, по данным Роспотребнадзора, в регионе уже 2853 заболевших COVID-19.14 новых случаев было выявлено в Петушинском районе, 9 – в Муромском, 8 – во Владимире, 7 – в Гусь-Хрустальном, 7 – в Вязниковском, 6 – в Судогодском, 3 – в Юрьев-Польском и 2 в Суздальском районах.«Лидирует» по числу заражённых в области по-прежнему город Владимир, а на второе место вышел Гусь-Хрустальный район, обогнавший Петушинский:588 – во Владимире;405 – в Гусь-Хрустальном;396 – в Петушинском;262 – в Александровском252 – в Муромском;234 – в Ковровском;113 – в Кольчугинском;94 – в Судогодском;89 – в Собинском;79 – в Вязниках;77 – в Юрьев-Польском;72 – в Киржачском;49 – в Меленковском;49 – в Суздальском;43 – в Камешковском;25 – в Радужном;15 – в Селивановском;11 – в Гороховецком.