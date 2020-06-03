Социальная сеть Facebook разработала инструмент, с помощью которого пользователям будет проще замести цифровые следы

Социальная сеть Facebook разработала инструмент, с помощью которого пользователям будет проще замести цифровые следы. Благодаря новой функции, Manage Activity ("Управление активностью"), больше не придется удалять старые публикации из "Хроники" вручную одну за другой - это можно будет сделать разом.Стирать разрешат как отдельные записи, так и все сразу за выбранный период, либо те, в которых упомянут определенный человек. Сначала новую возможность откроют в мобильных приложениях Facebook, сообщает The Verge.Функция задумана, чтобы "вы смогли точнее отражать, кем являетесь сегодня", объяснили в компании. В качестве примера в Facebook привели пользователя, который устраивается на работу и хочет оставить в прошлом контент времен колледжа, либо хочет очистить аккаунт от упоминаний бывшего возлюбленного.Запись можно удалить сразу либо скрыть, после чего она будет автоматически стерта через 30 дней. Пост также можно отправить в архив, где он будет скрыт для публичного просмотра.Компания Марка Цукерберга продолжает давать пользователям больше контроля над своими данными. Например, в январе на Facebook появилась кнопка Clear History ("Очистить историю"), которая позволяет отвязать от аккаунта данные, собранные сторонними сайтами и сервисами. Правда, несмотря на название, эта функция только отключает от учетной записи уже собранную информацию, а не полностью удаляет её с серверов Facebook.