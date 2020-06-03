Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо может вернуться в Королевские гонки в будущем сезоне. Пилот, который работает в системе концерна McLaren, получил предложение от французской команды Renault и ведет продолжает интенсивные переговоры.

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо может вернуться в "Королевские гонки" в будущем сезоне. Пилот, который работает в системе концерна McLaren, получил предложение от французской команды Renault и ведет продолжает интенсивные переговоры.Некоторое время назад прошла информация, что французский концерн вскоре свернет свою формулическую программу, однако представители Renault на прошлой неделе опровергли эти слухи и теперь, как сообщает F1-Insider, команда и испанский гонщик заметно продвинулись в переговорах.Предположительно "конюшня" Renault предлагает Алонсо двухлетний контракт на 2021 и 2022 годы. Более того, французы хотели бы, чтобы опытный пилот затем занял в команде место одного из руководителей проекта. Как считает источник, возможно и бизнес-сотрудничество по примеру того, как в немецком Mercedes работает Тото Вольфф.