Президент испанской Барселоны Хосеп Бартомеу обратился к игрокам команды с просьбой вновь пойти на сокращение заработной платы в связи с финансовыми проблемами клуба из-за пандемии коронавируса.

Президент испанской "Барселоны" Хосеп Бартомеу обратился к игрокам команды с просьбой вновь пойти на сокращение заработной платы в связи с финансовыми проблемами клуба из-за пандемии коронавируса.Футболисты ответили отказом руководству "сине-гранатовых", сообщает RAC1, по информации которого, за три предыдущие месяца клуб только на зарплатах сэкономил порядка 40 миллионов евро.В марте игроки каталонской команды согласились на сокращение зарплат, оставив себе только 30 процентов заработка, не считая доходов от рекламы. Стоит отметить, что уже тогда не все футболисты были готовы к этому.Чемпионат Испании, как и большинство европейских лиг, приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Возобновление сезона запланировано на середину июня."Барселона" в последнем перед перерывом туре дома переиграла "Реал Сосьедад" (1:0) и с 58 очками лидирует в турнирной таблице. В следующем матче Ла Лиги "сине-гранатовым" предстоит на выезде сыграть с "Мальоркой".