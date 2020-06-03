Газпром обжаловал решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу. Об этом сообщила польская нефтегазовая компания PGNiG, с которой и ведется спор.

"Газпром" обжаловал решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу. Об этом сообщила польская нефтегазовая компания PGNiG, с которой и ведется спор. В самом "Газпроме" эту информацию подтвердили — апелляция была подана 29 мая."29 мая ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в соответствии с установленным порядком обжаловали в суде округа Свеа окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской ПГНиГ", — говорится в сообщении.Напомним, что суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на поставку газа по газопроводу "Ямал — Европа" с ноября 2014 года, согласно решению российская компания должна выплатить компенсацию за переплату в полтора миллиарда долларов. "Газпром" эти деньги не перечислил, однако отразил в своей отчетности.