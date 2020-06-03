Овнов ждут любовь и романтика, у Близнецов придет время подводить итоги, а Водолеи встречают перемены. Что говорят звезды о вашем знаке – читайте в гороскопе на сегодня, 4 июня, от Дни.ру.

Овнов ждут любовь и романтика, у Близнецов придет время подводитьитоги, а Водолеи встречают перемены. Что говорят звезды о вашем знаке – читайте вгороскопе на сегодня, 4 июня, от "Дни.ру".ОвенДля Овнов сегодня наступит время,наполненное любовью и романтикой. В последнее время вы могли наблюдать за собойуменьшение активности, удовольствия от жизни и мотивации. Сейчас, скорее всего,это пройдет. Гороскоп говорит, что в четверг, 4 июня, может стать отправнойточкой для многих позитивных изменений. Смотрите на будущее с оптимизмом,используйте счастливые возможности, радуйтесь мелочам. Это позволит вамдостигнуть наиболее благоприятного эффекта.ТелецСегодня вы можете находится вситуации некоторой неуверенности, когда слишком долгое обдумывание собственныхдействий будет приводить к тому, что вы будете просто откладывать важные дела.Это чревато негативными последствиями. Поэтому гороскоп советует, не ударяйтесьв перфекционизм, лучшее враг хорошее. Если вы не уверены в своем решении -попросите совета у знающих людей, это поможет вам сэкономить время и начатьдействовать.БлизнецыУ Близнецов сегодня наступаетвремя подведения промежуточных или финальных итогов в каких-либо жизненныхначинаниях. Если вы взялись за что-то, то в этот день можно судить, насколькореальность совпадает с вашими ожиданиями, и стоит ли продолжать. Гороскопговорит, в четверг, 4 июня, постарайтесь скорректировать свои цели и методы ихдостижения, если что-то идет не так. Ну и, конечно, если все хорошо, топродолжайте в том же духе. Ничего менять не нужно.РакСегодня вам нужно сделать большийакцент на рациональном мышлении и планировании. Интуиция и эмоции могутоказаться не лучшими помощниками. Но при этом шансов на успех в этот день у васмного – нужно просто все тщательно продумать. Гороскоп говорит, если вы увереныв целях и знаете, как их достигнуть, то дерзайте, с большой долей вероятностивсе получится наилучшим образом, и сладкие плоды не заставят себя ждать.ЛевУ вас возможны трения с близкимилюдьми. Увы, но сегодня взаимопонимание будет не всегда достижимо. Поэтомулучше всего не раздувать из мухи слона и не начинать конфликтов. Возьмитетайм-аут. Эмоции рассосутся, и вам будет гораздо легче договориться с другимилюдьми. Гороскоп говорит, в четверг, 4 июня, будьте готовы к компромиссам,позвольте окружающим быть с изъянами, и не вините их за это. Такой подходпоможет сгладить острые углы.ДеваСегодня вам будет сложноопределиться со своими желаниями и методами их достижения. Альтернативы могутказаться одинаково действенными, но при этом взаимоисключающими. И поэтомуможет появиться нерешительность – а вдруг не получится, а второй путь ужезакрыт. Гороскоп говорит, просто хорошенько взвесьте все за и против, если нужновыпишите их на листок. И, скорее всего, уверенность в выборе все же придет.Если нет, то при возможности немного отложите ваше решение. Если такойвозможности нет – действуйте, это лучше чем топтаться на месте.ВесыУ Весов возможен эмоциональныйвсплеск. Рвущиеся наружу чувства могут мешать спокойной и планомерной работе. Аперепады настроения, тем более если есть крен в сторону негатива, могут сыгратьдеструктивную роль. Гороскоп советует, в четверг, 4 июня, не сжигайте за собоймосты, не предпринимайте судьбоносных шагов, не ходите ва-банк. Из всехдоступных вариантов выбирайте наиболее предсказуемый. Для того, чтобы немногоснизить эмоциональный накал, вы можете использовать спорт, отдых или различныеметоды релаксации.СкорпионСегодня отличное время, чтобыструктурировать свою жизнь. Это может быть инвентаризация своих планов илигенеральная уборка в доме. Все, что уменьшает хаос и прибавляет порядка – вэтот день весьма благоприятно. Гороскоп говорит, также следует проявлятьпунктуальность и аккуратность в делах. Скорректируйте свои цели, чтобы вы точнознали, куда идете. Также позитивным моментом может стать забота о собственномздоровье. Если что-то приносит вам дискомфорт – лучше разберитесь с этим.СтрелецСтрельцов могут ждать сегоднязаманчивые предложение или даже совершенно случайные, но весьма счастливыепроисшествия. Будьте открыты новому, не упустите свой шанс. Гороскоп говорит, вчетверг, 4 июня, двигайтесь по жизни легко и стремительно, не стесняясь взятьто, что принадлежит вам по праву. Дерзайте, проявляйте смекалку и напористость.И тогда шансы на то, что все получится, существенно возрастут. Сил для этого увас достаточно.КозерогСегодня вам не следует спешить.Хорошенько обдумайте свои шаги, проявите терпеливость, усидчивость иаккуратность. В этот день уж действительно – лучше меньше, да лучше. Гороскопговорит, смотрите в самую суть проблемы, не увлекайтесь поверхностнымиатрибутами явления. Только четко поняв механизм происходящего, вы сможетедействовать эффективно. При этом лучше проявить в делах некоторуюпрямолинейность. Работайте четко и наверняка, не пытаясь изворачиваться июлить.ВодолейУ вас в жизни возможны перемены.Перед тем, как идти навстречу им или отвергать, нужно понять, что же они насамом деле вам сулят. Если вы сломя голову броситесь к миражу, то в итоге васпостигнет разочарование. Этого допускать не нужно. Гороскоп говорит, в четверг,4 июня, не стесняйтесь просить советов и помощи от грамотных компетентныхлюдей. Они помогут вам сориентироваться в ситуации. Обдумайте все хорошенько,тем более, что, скорее всего, время вас поджимать не будет.РыбыСосредоточьтесь сегодня нарешении важных рабочих вопросов. Если у вас скопилось много нерешенных задач,то самое время начать их разгребать, иначе вы рискуете в будущем утонуть в них.Гороскоп говорит, в четверг, 4 июня, расставьте приоритеты, уделите вниманиенаиболее принципиальным и безотлагательным делам, которые уже просто нельзяоткладывать. Но и не забывайте о качественном отдыхе. Только рационально расходуясилы, вы сможете продержаться в таком режиме достаточно долго.