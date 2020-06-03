Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель признал, что в стране было принято недостаточно мер для предотвращения распространения коронавируса. Если мы столкнемся с той же болезнью при том, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир, — сказал он.

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель признал, что в стране было принято недостаточно мер для предотвращения распространения коронавируса. По его словам, "есть потенциал для улучшения"."Если мы столкнемся с той же болезнью при том, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир", — сказал он.Вместе с тем он не знает, какие именно меры должна была принять Швеция. Другие страны включили все меры сразу, и из-за этого непонятно, что дало наибольший эффект. Швеция же — одна из немногих стран, которая постепенно вводила все больше ограничений. "Может быть, мы узнаем теперь, когда ограничения отменяются по одному, а затем получим какой-то урок о том, что еще можно было бы предпринять без полного локдауна", — считает он.В Швеции во время пандемии коронавируса продолжали работать детские сады, начальные и средние школы. Старшие классы и вузы было рекомендовано перевести на дистанционное обучение. Карантин в стране или отдельных регионах введен не был, магазины и рестораны оставались открытыми. Границы были закрыты для иностранцев, а жителей страны призвали не собираться больше 50 человек. Однако все эти меры не идут ни в какое сравнение с ограничениями, которые были приняты в других европейских государствах.Всего в Швеции заболели коронавирусом 38 589 человек (385 заразившихся на 100 тысяч человек населения). Скончались 4 468 человек, сообщает ТАСС.