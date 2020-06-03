∎Южнокорейская компания Hyundai обновила и без того актуальный кроссовер Santa Fe, который слегка изменился внешне, но еще сильнее — внутри.

Южнокорейская компания Hyundai обновила и без того актуальный кроссовер Santa Fe, который слегка изменился внешне, но еще сильнее - внутри.Дизайн обновленного Santa Fe в целом остался прежним, зато в деталях изменился серьезно. Появилось новое оформление передней части: LED-объединена с массивной решеткой радиатора, а ходовые огни имеют Т-образный светографический рисунок.Форма задних фонарей осталась такой же, но теперь их объединяет светодиодная полоса во всю ширину кузова. В палитру цветов добавили новые оттенки, а за доплату доступны увеличенные колесные диски R20.Но самое важное - это технический "переезд" Santa Fe на платформу новых Sonata и Sorento. Это позволило перенастроить шасси, улучшить управляемость, а также повысить комфорт и безопасность кроссовера.Главным изменением в интерьере Santa Fe стал отказ от рычага АКП в пользу модуля с кнопками, а на замену клавишам управления климат-контролем пришли поворотные шайбы. Кроме того, кроссовер впервые оснастили селектором выбора режимов полного привода Terrain Mode.Перед глазами водителя - новая 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, а мультимедийная система получила экран диагональю 10,25 дюйма. Корейцы также отмечают, что добавили новые варианты отделки салона и улучшили вибро-акустический комфорт.В какие сроки обновленный "Санта Фе" доберется до России, пока не сообщается.