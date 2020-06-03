Иностранные инвесторы бегут из Бразилии: по информации FT, с февраля по мая в стране наблюдался рекордный отток капитала.

Трансграничные потоки из Бразилии превзошли потоки большинства других стран с развивающейся экономикой. Как сообщает Financial Times со ссылкой на Институт международных финансов, иностранные инвесторы забрали с фондового рынка страны $11,8 млрд за четыре месяца с февраля по май и $18,7 млрд долларов с рынка облигаций с февраля по апрель.Столь стремительное бегство инвесторов эксперты Института Петерсона связывают “отражает их опасения в отношении последствий пандемии и, что самое главное, в отношении действий господина Болсонару”. Экономисты полагают, что политика действующего ультраправого президента США, Жаира Болсонару, несет серьезные риски для экономики страны.При этом на других развивающихся рынках наблюдается частичное возвращение средств после оттока, наблюдавшегося ранее. В общей сложности, по оценке FT речь идет о $83 млрд, причем $23 из них “пришли” уже в апреле-мае. Причина проста – развивающиеся страны предлагают более высокую доходность на рынке облигаций, чем развитые.В Бразилии же, между тем, разгорается политический кризис. И одна из ключевых причин в том, что, как отмечает FT, президент страны по-прежнему не признает всю серьезность ситуации с коронавирусом, хотя в Бразилии уже зарегистрировано более 500 тысяч случаев инфицирования и около 30 тысяч летальных исходов.