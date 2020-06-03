Совсем скоро на онлайн-сервисе More.tv состоится премьера сериала Чики. Одну из главных ролей в теленовелле сыграла популярная артистка Ирина Горбачева.

Совсем скоро на онлайн-сервисе More.tv состоится премьера сериала "Чики". Одну изглавных ролей в теленовелле сыграла популярная артистка Ирина Горбачева.Картина расскажет историю жительниц провинциального городка,которые занимаются проституцией. По словам Ирины Горбачевой сериал "Чики" поднимаеточень сложную тему: имеют ли жрицы любви право на счастье?Артистке интересно, как проект встретят зрители, ведьотношения к представительницам древнейшей профессии чаще всего однозначное. ИринаГорбачева подчеркнула, что, рассуждая на тему продажной любви, некоторые люди придерживаютсясредневековых взглядов.По словам знаменитости съемки сериала "Чики" проходили в Кабардино-Балкарии,в городе Прохладный. Локация оказалось очень колоритной: местные пейзажи оченьхорошо смотрятся в кадре. Жители вбольшинстве своем тепло встретили съемочную группу, однако без неприятностей необошлось.29 Апр 2020 в 9:16 PDT"Люди говорят: "Эй, зачем снимаете у нас здесь пропроституток?" И ты понимаешь, что в целом это и есть отображение мира, прокоторый мы делаем историю, про жизнь, на которую никто не хочет смотреть", -отметила Ирина Горбачева.Напомним, .Картину можно будет смотреть на онлайн-сервисе More.tv.