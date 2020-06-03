Совсем скоро на онлайн-сервисе More.tv состоится премьера сериала Чики. Одну из
главных ролей в теленовелле сыграла популярная артистка Ирина Горбачева.
Совсем скоро на онлайн-сервисе More.tv состоится премьера сериала "Чики". Одну из
главных ролей в теленовелле сыграла популярная артистка Ирина Горбачева.
Картина расскажет историю жительниц провинциального городка,
которые занимаются проституцией. По словам Ирины Горбачевой сериал "Чики" поднимает
очень сложную тему: имеют ли жрицы любви право на счастье?
Артистке интересно, как проект встретят зрители, ведь
отношения к представительницам древнейшей профессии чаще всего однозначное. Ирина
Горбачева подчеркнула, что, рассуждая на тему продажной любви, некоторые люди придерживаются
средневековых взглядов.
По словам знаменитости съемки сериала "Чики" проходили в Кабардино-Балкарии,
в городе Прохладный. Локация оказалось очень колоритной: местные пейзажи очень
хорошо смотрятся в кадре. Жители в
большинстве своем тепло встретили съемочную группу, однако без неприятностей не
обошлось.
29 Апр 2020 в 9:16 PDT
"Люди говорят: "Эй, зачем снимаете у нас здесь про
проституток?" И ты понимаешь, что в целом это и есть отображение мира, про
который мы делаем историю, про жизнь, на которую никто не хочет смотреть", -
отметила Ирина Горбачева.
Напомним, .
Картину можно будет смотреть на онлайн-сервисе More.tv.