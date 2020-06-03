В конце первой недели лета в европейскую часть России придет потепление. О том, какой будет погода в июне, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В конце первой недели лета в европейскую часть России придет потепление. О том, какой будет погода в июне, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По словам синоптика, неделя с 1 по 7 июня представляет собой "путешествие по климату". В понедельник температурные значения были низкими и совпадали с апрельскими, а уже в пятницу столбики термометров начнут подниматься. К выходным воздух прогреется до июльских показателей.В начале следующей недели ожидается такая же теплая погода, уточнил синоптик. В то же время в нескольких регионах страны пройдут интенсивные дожди. Однако россиянам не стоит расстраиваться из-за погоды в июне: осадки будут кратковременными и сменяющимися солнцем.Роман Вильфанд отметил, что потепление связано с поступлением теплых воздушных масс с востока, юга и юго-востока. В это воскресенье в центре европейской части страны температура составит +23...+25. На юге воздух прогреется до +31.2 Июн 2020 в 11:45 PDTРанее сотрудники Гидрометцентра рассказали о погоде на июнь в Москве. С четверга, 4 июня, в столице ожидается повышение температуры воздуха. В выходные будет светить яркое солнце, местами пройдут теплые кратковременные дожди, передает агентство "".