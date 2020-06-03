Наташа Королева не осталась в стороне от скандала, который развернулся вокруг ее мужа Сергея Глушко, более известного под звучным псевдонимом Тарзаном. При этом в Сети утверждают, что артистка внешне очень изменилась.

Наташа Королева не осталась в стороне от скандала, который развернулся вокруг ее мужа Сергея Глушко, более известного под звучным псевдонимом Тарзаном. При этом в Сети утверждают, что артистка внешне очень изменилась.На днях Наташа Королева приняла участие в съемках, с которых певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) обнародовал фото, где запечатлен с артисткой. Подписчики в комментариях обратили внимание на то, что Наташа сильно изменилась. Дескать, от прежней девочки-припевочки не осталось и следа. С другой стороны, отмечают пользователи, в этом нет ничего удивительного, ведь на днях "русалке" исполнилось 47 лет.Разумеется, артистка не смогла не прокомментировать шумиху вокруг ее мужа Сергея Глушко. Вкратце напомним: в Сети распространились слова, приписываемые Тарзану, в которых тот жалуется на то, что пенсионеры как получали помощь от государства, так и получают, а вот артисты остались без доходов из-за режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса.В итоге, разразился скандал, и . Он заявил, что его слова исковеркали и вырвали из контекста. Наташа Королева солидарна с мужем. "Мой муж в своем характере не имеет таких качеств, чтобы кому-то позавидовать или на что-то пожаловаться", – заявила артистка.25 Июн 2019 в 4:04 PDTАртистка рассказала, что ее мужу позвонила какая-то женщина, представилась журналисткой, однако разговора с Сергеем Глушко у нее не получилось. "То ли эта девушка обиделась на Сергея из-за того, что он не дал интервью, то ли существует какой-то план, направленный на то, чтобы мочить известных артистов, я не знаю", – поделилась догадками Наташа Королева.При этом певица посетовала, что они с мужем даже не могут подать на ту даму в суд, потому что не знают, с чего все началось. "Как говорится, ищите концы, кто первым все это запустил. По человеку просто прошлись катком!" – заключила исполнительница.