Вторую волну коронавируса в России вряд ли стоит ждать в текущем году, считает врач, эксперт по фармацевтическому рынку Александр Эдигер. Он напомнил об огромном количестве несбывшихся прогнозов об эпидемии COVID-19.

Вторую волну коронавируса в России вряд ли стоит ждать в текущем году, считает врач, эксперт по фармацевтическому рынку Александр Эдигер. Он напомнил об огромном количестве несбывшихся прогнозов об эпидемии COVID-19.Предпосылок для формирования второй волны коронавируса в России в 2020 году нет, считает эксперт. "У нас имеет место незавершенная эпидемия сейчас, внутри которой могут быть еще несколько всплесков", – сказал врач, эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам здравоохранения Александр Эдигер в комментарии для "Дни.ру".Он напомнил об огромном количестве прогнозов об эпидемии COVID-19, в том числе построенных на математических моделях, которые не оправдались. "И говорить о второй волне, когда первая еще далека от завершения, как-то неразумно", – указал специалист.Сейчас необходимо уйти с так называемого плато эпидемии, подчеркнул врач. Рост числа заболевших коронавирусом в России должны быть существенно снижен – до сотен человек, а затем до нуля. "Этот переход можно прогнозировать только на осень", – считает Эдигер.Коронавирус в России за последние сутки обнаружили у 8 536 человек, общее число заболевших COVID-19 превысило 430 тысяч, выздоровели 195 тысяч. В Москве зафиксирован рекордно низкий уровень заболеваемости – 1 842 человека.Ранее правительство представило президенту Владимиру Путину план восстановления экономики после . Он включает около 500 мероприятий на сумму порядка пяти триллионов рублей. Предлагаются новые меры финансовой поддержки граждан, льготы для малого и среднего бизнеса, реализация крупных инфраструктурных проектов и прочее.31 Мар 2020 в 6:26 PDT