Пресс-служба краснодарского баскетбольного клуба Локомотив-Кубань объявила о том, что капитан команды Виталий Фридзон покидает клуб в связи завершением двухлетнего контракта.

Пресс-служба краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" объявила о том, что капитан команды Виталий Фридзон покидает клуб в связи завершением двухлетнего контракта."Это были два замечательных сезона в моей карьере, – заявил Фридзон. – Конечно, жаль, что не выиграли трофеев, хотя команда в этом сезоне была на ходу, и мы были близки к тому, чтобы добиться нужных результатов".Также спортсмен выразил слова благодарности президенту клуба Андрею Ведищеву, всем тем, с кем довелось поиграть, тренерам, медицинскому и административному штабам, а также обслуживающему персоналу и остальным сотрудникам клуба.Спасибо, Виталий!