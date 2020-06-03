Картина российского живописца Ивана Айвазовского продана в Лондоне за рекордную в истории онлайн-торгов сумму.

Картина российского живописца Ивана Айвазовского продана в Лондоне за рекордную в истории онлайн-торгов сумму.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба аукционного дома Sotheby's.Речь идет о картине "Неаполитанский залив", которая была продана за 2,3 миллиона фунтов стерлингов (2,9 миллионов долларов).В ходе "русских торгов" другая работа Айвазовского, "Проходящий корабль лунной ночью", была продана за 435 тысяч фунтов стерлингов, а две картины Петра Кончаловского ушли с молотка за 150 тысяч и 145,6 тысячи фунтов стерлингов.