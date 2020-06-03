Спрос на нефть в Китае восстановился до более чем 90% от уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавируса, передает Reuters.

Спрос на нефть в Китае восстановился до более чем 90% от уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавируса, передает Reuters.Отмечается, что столь сильное восстановление стало неожиданностью и оно может отразиться в других местах в III квартале года, когда больше стран снимут ограничительные меры.В то время как Китай — второй по величине потребитель нефти в мире — пока является исключением, ослабление ограничений на поездки и пакетов стимулов, направленных на оживление экономики, может ускорить мировой спрос на нефть во второй половине 2020 года, заявили представители отрасли."Оживленное возобновление спроса на нефть в Китае, 90% от уровня до COVID к концу апреля и его рост, является долгожданным указателем для мировой экономики", — сказал Джим Буркхард, вице-президент и глава нефтяных рынков IHS Markit.Ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса привели к особенно тяжелым последствиям на нефтяных рынках, к середине апреля цены на нефть снизились примерно на 70%, что привело к увеличению запасов нефти и топлива во всем мире."Если учесть, что спрос на нефть в Китае — первой стране, затронутой вирусом, — снизился более чем на 40% в феврале, то степень его снижения дает основания для некоторого оптимизма в отношении тенденций восстановления экономики и спроса на других рынках, таких как Европа и Северная Америка", — сказал Буркхард.Базовые цены на нефть также восстановились после ослабления ограничительных мер: фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 50%, а фьючерсы на американскую нефть WTI выросли почти на 90% с 1 мая.Хотя нефтяные аналитики согласны с тем, что спрос в Китае восстанавливается, оценки различаются по степени и продолжительности.Wood Mackenzie ожидает, что потребление нефти в Китае во втором полугодии вырастет на 2,3% до 13,6 миллиона баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено ростом объемов транспортировки и промышленного производства."К III кварталу спрос на бензин в Китае превысил бы аналогичный период прошлого года на 3% до 3,5 миллиона баррелей в день", — сообщили в консультационной компании, в то время как потребление дизельного топлива может вырасти на 1,2% до 3,4 миллиона баррелей в день за тот же период.Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем майском отчете заявило, что спрос в Китае сократится на 5% в годовом исчислении до 13,2 миллиона баррелей в день во второй половине года.