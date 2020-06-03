Правительство России подготовило общенациональный план восстановления экономики после эпидемии коронавируса. Предполагается потратить около пяти триллионов рублей. Последние новости о пандемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Правительство России подготовило общенациональный план восстановления экономики после эпидемии коронавируса. Предполагается потратить около пяти триллионов рублей. Последние новости о пандемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".Коронавирусом в России заразились 423,7 тысячи человек. За последник сутки выявлено 8 863 носителя инфекции. Вылечились более 186 тысяч человек, 5 037 пациентов умерли.Во вторник, 2 июня, премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики после эпидемии коронавируса. Документ содержит около 500 мероприятий на общую сумму более пяти триллионов рублей.Согласно плану, первый этап продлится с июня по сентябрь 2020 года. В этот период некоторые из ограничительных мер из-за коронавируса будут сорхранены. Второй этап продлится до июня 2021 года – экономика будет восстанавливаться, начнется рост доходов граждан. Последние ограничения отменят к июлю следующего года.В Роспотребнадзоре подготовили рекомендации для возобновления работы гостиниц, хостелов и баз отдыха. В ведомстве советуют воздержаться от заселения в один номер посторонних людей.На пике эпидемии коронавируса в больницах Москвы находились около 20 тысяч пациентов, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Для больных COVID-19 готовились еще 10 тысяч мест, но они не понадобились, отметила она.Коронавирусом в мире заразились свыше 6,26 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Число заболевших COVID-19 в США превысило 1,83 миллиона.Коронавирус в МосквеЗаболели – 185 374Умерли – 2 624Выздоровели – 88 269Коронавирус в РоссииЗаболели – 423 741Умерли – 5 037Выздоровели – 186 985Коронавирус в миреЗаболели – 6 260 963Умерли – 379 980Выздоровели – 2 934 060Статистка коронавируса на 3 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква185 3742 62488 269Россия423 7415 037186 985США1 830 785106 819512 059Весь мир6 260 963379 9802 934 060Коронавирус сегодня | | || | | | |